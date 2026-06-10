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Культура

Раскрыт гонорар юмористки Варнавы за украинский корпоратив с Галкиным во Франции

SHOT: Варнава получила €30 тыс. за проведение вечеринки с Галкиным в Сен-Тропе
Кадр из видео/Telegram-канал «SHOT»

Екатерина Варнава получила около €30 тыс. (примерно 2,5 млн рублей) за проведение частного мероприятия во Франции. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным канала, юмористка выступила на дне рождения обладательницы титула «Мисс Украина — 2019» Маргариты Паши в Сен-Тропе. Вместе с Варнавой мероприятие вели бывший резидент Comedy Club Игорь Меерсон и юморист Максим Галкин (признан в РФ иностранным агентом).

Как утверждает SHOT, Варнава соглашается вести частные мероприятия за €30 тыс., однако обязательным условием является наличие соведущего.

Также канал опубликовал подробности райдера артистки. Сообщается, что она предпочитает перелеты бизнес-классом, номера категории люкс и требует, чтобы в гостинице отсутствовали неприятные для нее запахи. В случае несоответствия этим условиям отель может быть заменен.

Согласно публикации, в списке напитков указаны четыре бутылки вина, джин и ингредиенты для безалкогольной версии коктейля «Кровавая Мэри». Из еды артистка предпочитает салаты, фрукты, различные сорта сыра и лосось на гриле с овощами.

По информации SHOT, Варнава также участвует в театральных постановках за рубежом и выступает с кабаре-шоу Drama Queen. Летом у проекта запланированы гастроли в Казахстане и Латвии. Стоимость билетов может достигать €100 (более 8,1 тыс. рублей по текущему курсу). После отъезда из России артистка несколько раз приезжала в Москву для участия в фотосессиях, спектаклях и светских мероприятиях. После выступления во Франции она продолжила отдых на Лазурном Берегу.

Ранее Максим Галкин посетил концерт Сердючки в Лимасоле, где собирались средства для ВСУ.

 
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