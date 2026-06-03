Максима Галкина заметили на концерте Сердючки, собирающей деньги для ВСУ

Юморист Максим Галкин (признан в РФ иностранным агентом) присутствовал на концерте Андрея Данилко (он же — Верка Сердючка) в Лимасоле. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Мероприятие прошло в исторической винодельне при участии зрителей с украинскими флагами. Оно завершило весеннее турне артиста по Европе. Стоимость билетов варьировалась от €85 до 100, однако зал не был заполнен.

Как пишет SHOT, Максим Галкин находился в VIP‑зоне за отдельным столиком. Во время исполнения Сердючкой композиции «Дольче Габбана» юморист перестал следить за выступлением и переключился на телефон.

SHOT напоминает, что Сердючка направляет часть гонораров в украинскую казну. Завершая шоу, Данилко снял головной убор в виде звезды и произнес проукраинский лозунг на русском языке.

После начала специальной военной операции на Украине певица Алла Пугачева уехала с мужем Галкиным и детьми из России в Израиль. Сейчас знаменитости активно путешествуют по миру. Изначально артисты жили с детьми в Израиле, а потом улетели с ними на Кипр, обосновавшись в Лимасоле, где купили дом.

Ранее сообщалось, что пентхаус Кобзона выставили на продажу за миллиард рублей.