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Культура

Россияне стали чаще слушать Майкла Джексона

В России выросло прослушивание треков Майкла Джексона после премьеры байопика
Henrik Hildebrandt/Global Look Press

Премьера байопика «Майкл» вызвала интерес к творчеству певца Майкла Джексона. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе сервиса «КИОН Музыка» со ссылкой на свой анализ.

По данным аналитиков, число прослушиваний треков Джексона выросло на 44% с момента презентации фильма. Также число активных слушателей певца выросло на 28%.

Самым популярным треком артиста среди россиян за период с 10 апреля по 8 июня стала композиция «Billie Jean». Помимо нее, в топ-10 вошли: «Earth Song», «They Don't Care About Us», «Bad», «Black Or White», «Beat It», «Thriller», «Dangerous», «You Are Not Alone», «Smooth Criminal».

Лента «Майкл» Антуана Фукуа вышла в российский прокат 28 мая. Самого артиста сыграл его племянник. Другие родственники звезды тоже поучаствовали в производстве картины, которая полностью игнорирует тему обвинений в насилии над детьми и сосредотачивается на отношениях Джексона с деспотичным отцом.

1 июня биографический фильм о Майкле Джексоне стал лидером кинопроката в России и собрал 320,5 млн рублей.

Ранее солист «Корней» рассказал, как Майкл Джексон определил его карьеру.

 
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