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Культура

Бледанс о поездках за рубеж: «Не хочу везти ни одной своей копеечки в другую страну»

Актриса Эвелина Бледанс заявила, что не хочет лететь за границу
Anatoly Lomohov/Global Look Press

Актриса и телеведущая Эвелина Бледанс в беседе с Voice выразила нежелание лететь за границу.

Бледанс призналась, что в ближайшее время не планирует путешествовать в другие страны. По словам артистки, друзья зовут ее в Турцию, но она отказывается.

«Я все равно выберу Черное море, мне там спокойнее. Не хочу везти ни одной своей копеечки в другую страну», — поделилась телеведущая.

В мае Бледанс рассказала, что купила 10 гектаров земли в Крыму. Артистка призналась, что планирует большую часть лета провести на своей новой земле. Знаменитость собирается засадить новые саженцы на участке. Она уточнила, что пока не построила там дом. Телеведущая также до сих пор выплачивает долги за землю.

Бледанс зарегистрировала фермерское хозяйство в Крыму и засадила свой участок четырьмя гектарами персиковых и виноградных деревьев.

В июне Эвелина Бледанс рассказала, как ее сын живет в Израиле. Актриса призналась, что сейчас редко видится с сыном из-за сложностей с поездками за границу.

Ранее Эвелина Бледанс призналась, что познакомила сына с новым возлюбленным.

 
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