Суд признал банкротом лейбл «Джем»

Арбитражный суд Москвы признал банкротом ООО «Издательство Джем». Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что процедура банкротства началась в июле по заявлению композитора Леонида Величковского.

Осенью 2024 года гендиректор музыкального издательства «Джем» Андрей Черкасов заявил, что основатель группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков незаконно использует около 15 композиций, права на которые принадлежат лейблу.

10 декабря 2024 года продюсер и аффилированные с ним лица добились блокировки фильма «Руки вверх!» на платформах «Кинопоиск», «Премьер», «Иви» и «Старт». Позже Жуков обратился к главе Следственного комитета и председателю Верховного суда с просьбой о содействии. Музыкант пояснил, что Черкасов предъявил претензии на основе документа 2006 года, подписанного экс-продюсером группы Андреем Маликовым, который на тот момент уже семь лет не сотрудничал с коллективом.

Черкасова задержали в ноябре 2025 года. Ему предъявлено обвинение в мошенничестве и незаконном создании юридического лица.

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