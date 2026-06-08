В деле о песнях Лады Дэнс появился новый поворот

Требования композитора Величковского по клипам Лады Дэнс рассмотрят в банкротстве «Джема»

В деле о песнях Лады Дэнс (настоящее имя Лада Волкова) появился новый поворот. Об этом сообщает РИА Новости.

Композитор, продюсер группы «Стрелки» Леонид Величковский, писавший музыку для песен артистки, попросил Арбитражный суд Москвы оставить без рассмотрения его иск к музыкальному издательству «Джем» о запрете использовать видеоклипы певицы в соцсети «ВКонтакте» и о взыскании компенсации.

По словам композитора, он собирается предъявить эти требования в деле о банкротстве компании «Джем». Суд его ходатайство удовлетворил.

В исковом заявлении, поданном в декабре 2025 года, заявлено требование о взыскании 2,45 млн рублей компенсации за нарушение исключительных прав истца, не передававшего «Джему» право использовать свою музыку в аудиовизуальных произведениях.

Ответчиками в иске были указаны ООО «Издательство «Джем» и ООО «В Контакте», третьим лицом была привлечена Лада Дэнс. На заседании 8 июня от требований к соцсети истец отказался.

Также Арбитражный суд 26 мая оставил без рассмотрения иск Величковского к «Джему» о незаконном использовании 12 фонограмм Лады Дэнс на сервисе Apple Music — иск будет рассматриваться в деле о банкротстве.

В июле суд по заявлению Величковского ввел в отношении ООО «Издательство «Джем» начальную процедуру банкротства — наблюдение.

Издательство занимается звукозаписью, книгоизданием, защитой интеллектуальных прав авторов и исполнителей, в разные годы с ним работали Линда, Макс Фадеев, «Руки вверх!», Света, «Акула».

Ранее Лада Дэнс прокомментировала слухи об уходе на пенсию.