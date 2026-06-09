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Культура

Киркоров плюнул в Тодоренко на ТЭФИ

Певец Филипп Киркоров шуточно подрался с Тодоренко на церемонии ТЭФИ
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Певец Филипп Киркоров и телеведущая Регина Тодоренко шуточно подрались на премии ТЭФИ-2026. Об этом сообщает «Пятый канал».

Тодоренко в шутку попыталась вырвать из рук Киркорова приз за шоу «Маска» на церемонии. В ответ Киркоров начал брыкаться и призвал телеведущую успокоиться. Он пошутил, что коллега сейчас «получит» и плюнул на нее. После этого он ушел со сцены.

«Филипп Бедросович, как обычно, забрал самое важное и нужное. Я хотела хотя бы потереться, Филипп! Потереться!» — заявила Тодоренко.

В мае продюсер Иосиф Пригожин раскрыл цены штрафов для участников шоу «Маски». Шоумен объяснил, что каждый участник подписывает контракт о неразглашении. В случае если человек расскажет, что прячется за маской, он должен заплатить 3 миллиона рублей. Для продюсера были особые условия, так как он является мужем члена жюри передачи – певицы Валерии.

Пригожин несколько раз снимался в проекте. В разных сезонах он прятался в костюме Контрабаса, Авокадо и Ананаса. Продюсер отметил, что ему удалось ни разу «не спалиться». Он подчеркнул, что тщательно скрывал свое участие в шоу от жены.

Ранее бывшая участница «Миража» стала участницей «Маски».

 
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