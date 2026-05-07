Пригожин раскрыл штрафные санкции в «Маске»: «С меня попросили бы 10 миллионов рублей»

Telegram-канал Иосиф Пригожин

Продюсер Иосиф Пригожин в беседе с aif.ru раскрыл цены штрафов для участников шоу «Маски».

Пригожин объяснил, что каждый участник подписывает контракт о неразглашении. В случае если человек расскажет, что прячется за маской, он должен заплатить 3 миллиона рублей. Для продюсера были особые условия, так как он является мужем члена жюри передачи – певицы Валерии.

«Со всеми подписывали контракт на три миллиона рублей в случае разглашения, а с меня попросили бы десять миллионов (рублей)», — рассказал шоумен.

Пригожин несколько раз снимался в проекте. В разных сезонах он прятался в костюме Контрабаса, Авокадо и Ананаса. Продюсер отметил, что ему удалось ни разу «не спалиться». Он подчеркнул, что тщательно скрывал свое участие в шоу от жены.

«Я скрывал, как скрывают... Знаете, как скрывают мужчины, когда ходят налево? Вот точно так же. Участники приезжают на запись программы в специальных худи. Не на своих машинах, с затонированными стеклами. Даже администраторы ходят в масках, чтобы никто не знал. Там все строго», — поделился продюсер.

Ранее Пригожин назвал чушью слухи о разводе сына Валерии.

 
