Анатолий Цой стал новым героем шоу «Холостяк»

Певец Анатолий Цой станет героем нового сезона шоу «Холостяк». Об этом сообщает POPCAKE.

В новых сериях 25 девушек поборются за сердце Цоя. Артист признался, что у каждой есть шанс очаровать его. По словам певца, для него важны воспитанность и хозяйственность в девушке. Он ценит в девушках умение готовить и создавать домашний уют.

Анатолий Цой стал известен после участия в группе MBAND. В 2020-м коллектив распался, и певец начал сольную карьеру.

Шоу «Холостяк» является адаптацией американской программы «The Bachelor». Российский проект стартовал в 2013 году. За все время его героями стали певцы Алексей Воробьев, Егор Крид, Тимати, футболист Евгений Левченко, бизнесмен Максим Чернявский, комик Тимур Батрутдинов, актер Илья Глинников.

В 2022-м реалити-шоу сменило формат и представило сразу двух героев. Ими стали 27-летний фермер Александр Гранков и 26-летний миллионер из Казахстана Димаш Адилет.

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