Ариана Гранде рассталась с бойфрендом, который ушел ради нее от жены

TMZ: певица Ариана Гранде рассталась с Итаном Слейтером после трех лет отношений

Певица Ариана Гранде рассталась со своим возлюбленным Итаном Слейтером после трёх лет отношений. Об этом сообщает TMZ.

По данным источника таблоида, Гранде и Слейтер приняли решение прекратить отношения несколько месяцев назад. При этом экс‑возлюбленные сумели сохранить теплые отношения и по-прежнему поддерживают друг друга.

Как отмечает TMZ, новый альбом Арианы Гранде никак не связан с разрывом — в треках нет отсылок к ее отношениям со Слейтером.

О романе пары стало известно в июле 2023 года после того, как певица рассталась с мужем Далтоном Гомесом, а Итан — с женой Лилли Джей.

Позднее Лилли Джей написала колонку для издания The Cut. Она рассказала, что в 2022 году переехала в Великобританию, где ее супруг должен был работать над мюзиклом «Злая» вместе с Арианой Гранде. Женщина признавалась, что не думала, что когда‑либо разведется, — «по крайней мере, не из‑за новых отношений мужа со знаменитостью».

Накануне сообщалось, что Ариана Гранде высмеяла фотосессию с неудачным фотошопом, опубликованную в японской версии журнала Vogue. На опубликованных снимках у артистки не пять, а шесть пальцев.

Ранее сообщалось, что возлюбленная Ди Каприо снялась топлес для глянца.