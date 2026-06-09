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Культура

Фильм «Надежда» с Майклом Фассбендером покажут в России

Фильм «Надежда» выйдет 10 сентября в прокат
«Уорлд Пикчерз»

Фильм «Надежда» выйдет 10 сентября в российский прокат. Об этом «Газете.Ru» сообщила кинопрокатная компания «Уорлд Пикчерз».

Фильм расскажет о том, как жители небольшого города столкнулись с неведомой угрозой. В главной роли снялась звезда сериала «Игра в кальмара» Чон Хо Ен. В картине также приняли участие южнокорейский актер Хван Джон Мин и голливудские звезды Майкл Фассбендер и Алисия Викандер.

Картину впервые показали на Каннском кинофестивале в 2026 году. Ее номинировали на «Золотую пальмовую ветвь». Отмечается, что проект вызвал большой резонанс и стал одним из самых обсуждаемых фильмов смотра.

«Надежда» уже установила рекорд продаж для корейского кино. Права на показ для Северной Америки приобрела кампания Neon.

2 июня Кинопоиск сообщил, что все части саги «Сумерки» вернутся в российские кинотеатры. Первую часть начнут показывать с 17 сентября, «Сумерки. Сага. Новолуние» представят 5 ноября, «Сумерки. Сага. Рассвет. Часть 1» — 10 декабря, а «Сумерки. Сага. Рассвет. Часть 2» — 11 февраля 2027.

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