Все части саги «Сумерки» вернутся в российские кинотеатры. Об этом сообщает «Кинопоиск».

Показ известной картины про любовь простой девушки и вампира стартует в сентябре. Первую часть начнут показывать с 17 сентября, «Сумерки. Сага. Новолуние» представят 5 ноября, «Сумерки. Сага. Рассвет. Часть 1» — 10 декабря, а «Сумерки. Сага. Рассвет. Часть 2» — 11 февраля 2027.

Премьера первых «Сумерек» впервые состоялась в ноябре 2008 года. Режиссером картины стала Кэтрин Хардвик. Она сняла проект по одноименному роману писательницы Стефани Майер. В главных ролях: Кристен Стюарт и Роберт Паттинсон. Фильм собрал более $393 миллионов по всему миру.

В ноябре 2023-го Кэтрин Хардвик призналась, что продюсеры могли отказать Роберту Паттинсону в роли вампира Эдварда Каллена в киносаге «Сумерки» из-за его внешнего вида. По словам режиссера, актер был не в форме, потому что «все время торчал в пабе».

Когда прослушивания Паттинсона для «Сумерек» с актрисой Кристен Стюарт показали представителям студии Summit Entertainment, они не впечатлились и спросили, сможет ли Хардвик привести актера в порядок.

Ранее Роберта Паттинсона обвинили в неуважительном отношении к Кристен Стюарт.