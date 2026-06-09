В США погиб известный историк Гордон Вуд

Американский историк, лауреат Пулитцеровской премии Гордон Вуд умер в возрасте 92 лет. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на его дочь Эми Вуд.

По ее словам, ученый скончался в больнице после того, как попал под автомобиль в городе Ист-Провиденс в штате Род-Айленд.

Вуд считался одним из наиболее авторитетных исследователей Американской революции, эпохи отцов-основателей США и первых лет существования американского государства. С 1969 года он преподавал в Брауновском университете, где впоследствии получил статус почетного профессора.

Широкую известность историку принесла книга «Радикализм Американской революции», опубликованная в 1992 году. За эту работу он был удостоен Пулитцеровской премии. В ней ученый утверждал, что борьба колонистов была связана не только с противостоянием британской политике, но и с отказом от традиционного общественного устройства, основанного на сословных различиях.

За свою карьеру Вуд написал около десятка книг и множество научных статей, посвященных истории США конца XVIII и начала XIX века. Его работа «Создание Американской республики. 1776–1787» была номинирована на Национальную книжную премию, а книга «Империя свободы: история ранней республики. 1789–1815» вошла в число финалистов Пулитцеровской премии в 2010 году.

В 2011 году президент США Барак Обама вручил историку Национальную гуманитарную медаль.

Имя Вуда также стало известно широкой аудитории благодаря фильму «Умница Уилл Хантинг» 1997 года, где его упоминает герой Мэтта Деймона. Позже историк признавался, что именно эта сцена принесла ему популярность среди молодежи.

Последней книгой ученого стала работа «Власть и свобода: конституционализм в Американской революции», опубликованная в 2021 году. В ней он назвал период с 1760-х до начала XIX века одним из самых творческих этапов развития конституционализма в истории США и всего западного мира.

У Гордона Вуда остались супруга Луиза, трое детей, пятеро внуков и правнучка.

Ранее в США нашли тело Мелиссы Касиас, пропавшей ученой, в лесном заповеднике Нью-Мексико.