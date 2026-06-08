Режиссер Ридли Скотт готовится к съемкам «Острова сокровищ» по роману Стивенсона

Британский режиссер Ридли Скотт готовится к работе над новой экранизацией романа Роберта Луиса Стивенсона «Остров сокровищ». Об этом сообщает издание Deadline со ссылкой на источники в отрасли.

По их данным, роль предводителя пиратов Джона Сильвера достанется актеру Хью Джекману.

Готовый проект с подготовленными сценарием и актерским составом будет представлен крупным киностудиям уже 8 июня. Ожидается, что между ними развернется конкуренция за права на фильм.

При этом студия 20th Century, традиционно сотрудничающая со Скоттом, отказалась от проекта, несмотря на право приоритетного выбора. По информации источников, это решение связано с тем, что владеющая студией компания Disney сосредоточена на развитии франшизы «Пираты Карибского моря» и не хочет создавать конкуренцию между двумя пиратскими проектами.

Роман «Остров сокровищ», опубликованный в 1883 году, считается одним из самых известных приключенческих произведений в мировой литературе. Книга была переведена более чем на 50 языков, а общий тираж превысил 100 миллионов экземпляров.

Одной из наиболее известных экранизаций романа является советский двухсерийный полнометражный мультфильм «Остров сокровищ». В нем совмещена перекладная мультипликация и игра живых актеров.

Ранее стало известно, что в России снимут новую экранизацию «Острова сокровищ».