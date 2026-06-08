Александр Петров сместил карьеру на второй план

Актер Александр Петров признался в интервью изданию «Сноб», что изменил свои жизненные приоритеты.

Петров поставил семью выше карьеры. По словам артиста, несмотря на то, что работа ушла на второй план, он начал получать новые роли и предложения. При этом актер относится к ним более спокойно, как он отметил.

«И рефлексию по поводу невыхода в один год сериала для Netflix и фильма «Декабрь» сегодня уже могу сказать, что прошел. Хотя это, конечно, значительный удар: когда десять лет идешь к мировой карьере и дверь туда уже вот-вот откроется, а потом раз — и ничего», — поделился актер.

В 2022-м Netflix отменил неназванный сериал с Александром Петровым в рамках прекращения работы над российскими проектами. В том же году фильм Клима Шипенко «Декабрь» с Александром Петровым в роли Сергея Есенина перенесли на неопределенный срок.

В апреле 2025-го Александр Петров впервые стал отцом. По данным Super, 24-летняя жена актера Виктория родила первенца. Артист тайно женился на Виктории Антоновой осенью 2023 года.

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