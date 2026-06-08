«Ужасное предательство»: Боня рассказала о своем аборте

Блогерша и телеведущая Виктория Боня в интервью подруге Манице Хашба призналась, что сделала аборт в 18 лет.

«Было ужасное предательство. Я забеременела в 18 лет. Мы жили с Женей, и он мне говорил: «Моя дорогая, если забеременеешь, это наша любовь, наше дитя». Через три дня я делаю тест и узнаю, что беременна. На следующий день он прилетел и сказал, что я должна сделать аборт», — поделилась телеведущая.

Речь, скорее всего, идет о отношениях Бони с бизнесменом Евгением Суворовым. Блогерша призналась, что была тогда еще ребенком и в слезах просила у матери совета. Родитель знаменитости заявила ей, что такие решения она должна принимать сама. Телеведущая считает, что ее мать все правильно сказала.

«Мне пришлось принять это решение, потому что Евгений мне сказал: если я оставлю этого ребенка, то буду жить на помойке со своим ребенком. Это было так больно! У меня был маленький срок, мне сделали аборт, это была травма», — рассказала знаменитость.

Боня призналась, что позже простила себя за аборт.

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