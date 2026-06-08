Против аферы скандального блогера-застройщика возбудили еще 11 уголовных дел

Суд Москвы возбудил еще 11 уголовных дел против аферы блогера-застройщика Сергея Домогацкого. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным издания, общий ущерб от аферы Домогацкого оценивают в 106 миллионов рублей. В 10 случаях фигурантов дел обвиняют в покушении на мошенничество в особо крупном размере, в одном — в крупном.

В июне 2025-го Домогацкого обвинили в мошенничестве с виллами на Бали. Потерпевшие вложились в недвижимость, но не получили ее. Ущерб составил больше 31 млрд рупий (около 150 млн рублей). Для привлечения покупателей блогер использовал рекламу с участием Ларисы Гузеевой, Лолиты Милявской и Ксении Собчак.

В ноябре Гузеева, комментируя скандал, заявила, что сама купила у Домогацкого виллу и не получила ее. А Лолита уверила, что не призывала покупать дома на Бали и в Никарагуа.

В январе 2026-го суд взыскал 49 миллионов рублей с Сергея Домогацкого. В ходе разбирательства суд пришел к выводу, что Домогацкий фактически продавал не объекты недвижимости, а концепцию. Согласно установленной схеме, предприниматель создавал интеллектуальный продукт и передавал его в аренду аффилированной структуре, которая использовалась как источник финансирования.

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