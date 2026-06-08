В доме Преснякова и Подольской запретили петь

В семье певицы Натальи Подольской и исполнителя Владимира Преснякова запретили петь. О запрете старшего сына пары Артемия рассказала на Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ) сама артистка.
По словам Подольской, Артемий не разрешает родителям петь дома, поэтому за столом они не поют.
«Просто категорически, с самого детства не разрешает нам петь. Мы даже пытались обижаться, но тут остается только понять и простить, обнять и стараться не петь, хотя порой это действительно очень сложно», — посмеялась звезда.
Однако, добавила она, на концертах и выступлениях Артемий с гордостью наблюдает за успехами родителей.
Также на ПМЭФ Подольская высказалась о песнях про семейные ценности.
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