В Якутии открыли девятый памятник Сталину

Бюсты Сталину и Ленину установили в якутском селе

В Якутии открыли девятый памятник Иосифу Сталину. Об этом сообщил Telegram-канал «Новости Якутии».

В Бердигестяхе Горного района 4 июня были торжественно открыты бюсты советским лидерам Владимиру Ленину и Иосифу Сталину.

Местные представители КПРФ также заявили, что продолжают суд против переименования площади Ленина в Якутске. Они направили соответствующие документы в Девятый кассационный суд общей юрисдикции в город Владивосток.

В мае в Ростовской области открыли памятный знак советскому лидеру Иосифу Сталину.

Мемориал установили 9 Мая в хуторе Ленинаван на улице Карелина. Инициаторами возведения памятной таблички стали областная организация КПРФ и товарищество собственников недвижимости (ТСН) «Березки». Открытие сопровождалось концертом казачьего ансамбля и раздачей бесплатного плова.

Ранее в Ростовской области повредили памятник Ленину.