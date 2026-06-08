Автора песен Бритни Спирс и Дуа Липы нашли истекающим кровью в саду

В Лондоне после нападения не стало сонграйтера Талая Райли

Автора песен Бритни Спирс и Дуа Липы Талая Райли (настоящее имя Марк Орабийи) нашли истекающим кровью в саду в Лондоне. Об этом сообщает Sky News.

35-летнего сонграйтера обнаружили в восточном Лондон около 9 часов утра 5 июня с ножевыми ранениями. Спасти его не удалось. Еще один пострадавший остается в больнице, его состояние не вызывает у врачей опасений.

Полиция задержали троих подозреваемых в нападении, одного из них отпустили под залог, а двоих других, мужчину и женщину, позже освободили без предъявления обвинений.

Райли гастролировал по Великобритании и США с артистам Skepta, Usher и Trey Songz, также писал песни для Игги Азалии и Крейга Дэвида. За песню «Lights On», написанную для R&B-исполнительницы H.E.R., он получил премию «Грэмми».

Ранее сообщалось, что на Шэрон Стоун напали у нее дома.