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Культура

Французского певца задержали по подозрению в сексуальном насилии

В Париже взяли под стражу певца Патрика Брюэля
Romuald Meigneux/Global Look Press

Французского певца Патрика Брюэля задержали по подозрению в сексуальном насилии. Об этом сообщает BFMTV со ссылкой на источники.

Полиция Парижа взяла артиста по стражу 8 июня. Речь идет о нескольких эпизодах насилия, по которым ранее уже было начато официальное расследование.

Подробности задержания и конкретные статьи, по которым задержали Брюэля, не раскрываются. На какой срок он останется под арестом, также неизвестно.

15 мая радиостанция France Inter рассказала о жалобах двух женщин на Брюэля, обвинивших артиста в сексуальном насилии и попытке изнасилования. Позже в тот же день пришла еще одна жалоба, которую написала французская телеведущая Флави Фламан.

Всего около тридцати женщин обвинили певца в сексуальном насилии в рамках нескольких расследований. Иски поступили в суд по инцидентам, которые по большей части произошли между 1991 и 2015 годами.

В основном делами занимается прокуратура Нантера, однако есть иск, который рассматривает прокуратура Сен-Мало на западе Франции. В Канаде и Бельгии одновременно идут еще два расследования в отношении Брюэля.

Певец отрицает все обвинения.

Ранее известного актера признали виновным в изнасиловании, произошедшем в 1972 году.

 
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