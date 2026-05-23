Около 30 женщин из трех стран обвиняют певца Брюэля в сексуальном насилии

Около тридцати женщин из Франции и Бельгии обвиняют 67-летнего французского исполнителя Патрика Брюэля в сексуальном насилии. Об этом сообщает издание Mediapart.

15 мая радиостанция France Inter рассказала о жалобах двух женщин на Брюэля, обвинивших артиста в сексуальном насилии и попытке изнасилования. Позже в тот же день пришла еще одна жалоба, которую написала французская телеведущая Флави Фламан. Телеканал BFMTV сообщил, что Брюэль упоминается как минимум в десяти исках о сексуальном насилии.

Mediapart подсчитал, что около тридцати женщин обвиняют певца в сексуальном насилии в рамках нескольких расследований. Точно выяснить количество жалоб на Брюэля сложно, так как ситуация постоянно меняется.

Издание сообщает, что против Брюэля подано восемь жалоб по обвинениям в сексуальном насилии и множество других исков по инцидентам, которые по большей части произошли между 1991 и 2015 годами. В основном делами занимается прокуратура Нантера, однако есть иск, который рассматривает прокуратура Сен-Мало на западе Франции. В Канаде и Бельгии одновременно идут еще два расследования в отношении Брюэля.

При этом певец отрицает все обвинения. Он уверен, что судебные процессы помогут разобраться в ситуации, поскольку они уже не раз успешно справлялись с этой задачей в прошлом.

Патрик Брюэль — французский певец, актер и профессиональный игрок в покер. Он начал свою музыкальную карьеру в 1980‑х годах, а популярность приобрел благодаря хиту «Décalé» 1984 года. Как актер снялся во множестве французских фильмов, среди которых «Дом со скидкой» (2006) и «Семейная атмосфера» (1985).

