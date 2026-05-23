Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Удар ВСУ по колледжу в ЛНРВойна США и Израиля против Ирана
Культура

Около 30 женщин из трех стран обвиняют певца Брюэля в сексуальном насилии

Певца Патрика Брюэля обвинили в сексуальном насилии около 30 женщин
Romuald Meigneux/Global Look Press

Около тридцати женщин из Франции и Бельгии обвиняют 67-летнего французского исполнителя Патрика Брюэля в сексуальном насилии. Об этом сообщает издание Mediapart.

15 мая радиостанция France Inter рассказала о жалобах двух женщин на Брюэля, обвинивших артиста в сексуальном насилии и попытке изнасилования. Позже в тот же день пришла еще одна жалоба, которую написала французская телеведущая Флави Фламан. Телеканал BFMTV сообщил, что Брюэль упоминается как минимум в десяти исках о сексуальном насилии.

Mediapart подсчитал, что около тридцати женщин обвиняют певца в сексуальном насилии в рамках нескольких расследований. Точно выяснить количество жалоб на Брюэля сложно, так как ситуация постоянно меняется.

Издание сообщает, что против Брюэля подано восемь жалоб по обвинениям в сексуальном насилии и множество других исков по инцидентам, которые по большей части произошли между 1991 и 2015 годами. В основном делами занимается прокуратура Нантера, однако есть иск, который рассматривает прокуратура Сен-Мало на западе Франции. В Канаде и Бельгии одновременно идут еще два расследования в отношении Брюэля.

При этом певец отрицает все обвинения. Он уверен, что судебные процессы помогут разобраться в ситуации, поскольку они уже не раз успешно справлялись с этой задачей в прошлом.

Патрик Брюэль — французский певец, актер и профессиональный игрок в покер. Он начал свою музыкальную карьеру в 1980‑х годах, а популярность приобрел благодаря хиту «Décalé» 1984 года. Как актер снялся во множестве французских фильмов, среди которых «Дом со скидкой» (2006) и «Семейная атмосфера» (1985).

Ранее сообщалось, что актера Тома Харди уволили из «Гангстерленда» из-за конфликта с продюсером.

 
Теперь вы знаете
«Откуда у вас столько наличных?» Кто попадет под усиленные проверки банков
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!