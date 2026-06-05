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Культура

«Варят борщ с рисом»: Анита Цой начала поставлять в Китай домашние заготовки

Анита Цой начала поставлять китайцам маринованные огурцы и заготовки для борща
Анатолий Ломохов/Global Look Press

Певица Анита Цой в этом году впервые вышла на международный рынок со своей компанией «Цойкины рецепты». В беседе с НСН она рассказала, что организовала поставки маринованной продукции в Китай, где жителям особенно полюбились соленые огурцы, помидоры и заготовки для борща.

«Я была потрясена. Китайцы выбрали маринованные огурцы и помидоры, а также заправку для борща. Они научились варить борщ, им показалось, что это вкусный азиатский суп, если в него класть рис и кимчи», — рассказала певица.

Она добавила, что ее радует успех органического кимчи, а также отметила, что рассчитывает на успех своей продукции среди жителей Китая.

Цой добавила, что в России она по факту стала первым «амбассадором органической продукции», поставив во главу угла вопросы экологии и оздоровления нации. По ее словам, Роскачество ее поддержало и помогло найти единомышленников, с которыми сегодня артистка готовит программу поддержания органических ферм.

«Я построила заводик, но производство не успевает за спросом. Сейчас сложнее стало строить новые теплицы, приобретать новую землю», – призналась звезда.

Она также рассказала о новом эксперименте этого года, в ходе которого она помогает фермерам – таким же приверженцам органической продукции выращивать овощи. Кроме того, Цой заключила договоры с тремя компаниями, отметив, что они помогают друг другу удержаться на рынке в не самое простое время – так, «Цойкины рецепты» теперь заказывают товары у ферм-органиков.

В июле прошлого года стало известно, что у Аниты Цой вырос долг перед налоговой службой. Отмечалось, что артистка должна выплатить долг в размере 625 тысяч 402 рублей. Чуть раньше сообщалось, что у ИП Аниты Цой имеются долги перед ФНС, в связи с чем служба приостановила операции по счетам ООО «Фудстар» из-за отсутствия налоговой декларации. Сама Цой призналась, что не знает, почему случилась блокировка счетов ее бизнеса.

ООО «Фудстар» занимается изготовлением и выпуском домашнего соления. Продукция позиционируется как «домашние заготовки» премиум-класса, созданные по авторским рецептам самой певицы. Среди товаров есть как варенье, так и кимчи по-корейски. Цой открыла компанию в апреле 2024 года.

Ранее Анита Цой объяснила неудачу в бизнесе некоторых знаменитостей.

 
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