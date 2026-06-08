Лариса Долина о пластических операциях: «Не вижу никакого смысла»

Певица Лариса Долина заявила, что в пластических операциях нет смысла

Народная артистка России Лариса Долина заявила, что не видит смысла в пластических операциях, поскольку такие манипуляции не меняют душу и сердце человека. Слова артистки передал «Пятый канал».

По мнению Долиной, любая пластическая операция заметна со стороны. Поэтому тем, кто хочет усовершенствовать свое лицо, певица посоветовала воспользоваться услугами профессионального визажиста.

«Зачем ходить и оперировать лицо? Зачем это вмешательство нужно? Я в этом не вижу никакого смысла. Это мое личное, возможно субъективное мнение», — сказала артистка.

Долина добавила, что скорректировать фигуру может помочь правильное питание.

При этом певица подчеркнула, что необходимо научиться смотреть на себя со стороны и всегда замечать только хорошие качества. Артистка придерживается мнения, что внешность субъективна и не является самым главным в жизни. Красота каждого человека заключается в его глазах, улыбке, душе и сердце.

Долина считает, что улыбающийся человек любого возраста всегда привлекает внимание окружающих, а его глаза способны отразить истинное состояние.

В мае Лариса Долина призналась, что хочет снять байопик о себе. Певица мечтает, чтобы о ее жизни создали фильм или сериал. По словам артистки, на данный момент ведутся переговоры о таком проекте.

Ранее Лариса Долина раскрыла отношение к азартным играм.