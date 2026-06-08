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Культура

«Без кондиционеров»: Буланова раскрыла секрет преодоления экстремальной жары

Татьяна Буланова рассказала, как переживает экстремальную жару без кондиционера
Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Певица Татьяна Буланова призналась, что не очень любит жаркую погоду, особенно давящую духоту, которая накрывает Москву и Петербург, нагревая высокие здания. В беседе с Общественной Службой Новостей она призналась, что в такие моменты старается не выходить из дома.

По словам исполнительницы, у нее дома не установлен кондиционер, так как она считает, что от него можно простудиться.

«Приходится пить много воды и не выходить на улицу во время солнцепёка, — отметила певица. — В целом я люблю среднюю температуру, когда тепло, но не жарко».

В то же время Буланова добавила, что сейчас предпочитает жару, так как все устали от дождей и снега, а также отметила, что хорошим способом улучшения самочувствия в такую погоду является контрастный душ.

Напомним, до этого ведущий специалист Гидрометцентра России Марина Макарова предупредила, что на этой неделе температура воздуха в Московском регионе может приблизиться к рекордным значениям для начала июня на уровне +30…+33 градусов. Так, абсолютный максимум для 10 июня составляет +30 градусов, поэтому в этот день рекорд может быть обновлён. Специалист уточнила, что в ближайшие субботу и воскресенье температура будет превышать климатическую норму на 1–5 градусов.

Ранее Татьяна Буланова рассказала об унижении комиссией при поступлении в театральный.

 
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