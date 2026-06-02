«Назвали речевым инвалидом»: Булановой отказали в актерской карьере

Татьяна Буланова рассказала об унижении комиссией при поступлении в театральный
Певица Татьяна Буланова призналась, что для нее завершение школы и поступление в вуз в юности стало очень стрессовым временем, когда она столкнулась с «ужасным опытом». В беседе с Общественной Службой Новостей она рассказала, как мечтала стать актрисой, но столкнулась с жесткой критикой во время экзамена в театральный вуз.

По словам певицы, в вуз ее не приняли из-за проблем с дикцией, о которых до этого момента она даже не догадывалась.

«Члены комиссии назвали меня речевым инвалидом и попросили покинуть аудиторию, — вспоминает певица. — Я, конечно, наплакалась тогда. Уж очень хотелось на актерское отделение. Но я до этого случая даже не подозревала, что у меня есть дефекты речи. Это позволило мне как-то начать работу над собой».

По словам Булановой, после неудачной попытки стать актрисой ей пришлось три года трудиться в библиотеке. Она назвала это ужасным опытом, отметив, что в тот момент ей помогла школа-студия, из которой позднее исполнительница пробилась на эстраду.

До этого Буланова рассказала, что у нее есть особый амулет, без которого она не выходит на сцену. Певица призналась, что это старинное кольцо, которое она получила в качестве наследства – по ее словам, украшение помогает ей лучше раскрыться на сцене.

Ранее Буланова показала фото со свадьбы с теннисистом, который моложе ее на 19 лет.

 
