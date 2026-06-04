Убыточный бизнес и суд на 2,5 млн: у нового мужа Карпович обнаружили финансовые проблемы

С компании «Агломерат-Тюмень», принадлежащей новому мужу актрисы Мирославы Карпович Евгению Рагулину, требуют через суд 2,5 млн рублей. Подробности выяснила «Газета.Ru».

После свадьбы звезды «Папиных дочек» СМИ рассекретили личность ее супруга. Им стал бизнесмен Рагулин, занимающийся поставками автосервисного, гаражного оборудования и расходных материалов для обслуживания автомобилей. Он является генеральным директором и единственным учредителем фирмы, которая в прошлом году ушла в существенный минус — на 74 млн рублей.

Кроме того, согласно картотеке арбитражных дел, в мае 2026 года на бизнес Рагулина подали иск в суд за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договорам поставки. Истец требует от компании возмещения ущерба в размере 2,5 млн рублей. Пока заявление оставили без движения из-за нарушений, которые необходимо устранить до 19 июня.

Личность мужа Карпович удалось рассекретить после того, как он сам опубликовал в соцсетях фотографию с актрисой из путешествия во Францию. Также после этого снимка звезду популярного ситкома заподозрили в беременности. На кадре она держала руку на животе. При этом сама Карпович пока никак не комментировала эту информацию.

Рагулин — первый муж 40-летней актрисы. Бизнесмен младше нее на 11 лет. Как сообщали СМИ, он родился в Молдове, но сейчас живет в Одинцово. Карьеру предприниматель начинал с должности менеджера по продажам.

Ранее Мирослава Карпович потратила 29 800 рублей на свадебное платье.