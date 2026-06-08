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Культура

Кустурица заявил о планах получить гражданство РФ

Кустурица надеется получить российский паспорт в 2027 году
Алексей Дружинин/РИА Новости

Сербский режиссер и сценарист Эмир Кустурица рассчитывает получить российское гражданство в 2027 году. Об этом он рассказал ТАСС.

«Я надеюсь, что получится [сделать российское гражданство] в следующем году, точно сказать не могу», — сказал режиссер.

Он также выразил желание снять фильм о российском хоккеисте Александре Овечкине.

До этого Кустурица рассказал о важности создания сильных и честных фильмов. Он объяснил это растущей конкуренцией за внимание зрителей в современной киноиндустрии.

В октябре 2025-го режиссер заявлял, что собирается получить российское гражданство после завершения съемок своего нового фильма по мотивам русского романа Валентина Распутина «Последний срок». Съемки проекта пройдут в Сербии.

Ранее в Госдуме заявили, что получать «Оскар» уже неприлично.

 
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