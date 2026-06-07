Известный российский актер опроверг сообщения об экстренной госпитализации

Российский актер Сергей Гармаш опроверг сообщения средств массовой информации о том, что его якобы экстренно госпитализировали из-за обострения гастрита. Об этом пишет ТАСС.

«Это чепуха полная, абсолютная утка», — ответил народный артист России на соответствующий вопрос.

7 июня Telegram-канал Mash сообщил, что Гармаша экстренно госпитализировали с подозрением на желудочно-кишечное кровотечение. По данным источника, 67-летний артист пожаловался на боли в животе и общую слабость. Отмечается, что его положили в хирургическое отделение, где медики провели комплекс обследований. Как сообщается, кровотечение в желудке не подтвердилось — у Гармаша диагностировали гастрит.

Актера выписали на следующий день после госпитализации. Врачи обязали его соблюдать жесткие правила. Исполнителю главной роли в «Чебурашке» рекомендовали восьмиразовое питание, запретили пить алкоголь, газированные напитки, есть острое, соленое, жареное, а также сладкое, включая шоколад и пирожные.

Ранее Гармаш назвал главное отличие российского аналога «Оскара».