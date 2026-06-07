Актер фильмов «Отверженные» и «Граф Монте-Кристо» скончался

Британский актер Патрик Годфри скончался в возрасте 93 лет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство актера Markham, Froggatt & Irwin.

Причина смерти не уточняется. Годфри умер 6 июня в окружении семьи. У Годфри осталась жена, актриса Аманда Уокер, а также сын и дочь.

Годфри стал наиболее известен после роли Леонардо да Винчи в фильме «История вечной любви» 1998 года, в котором он сыграл вместе с актрисой Дрю Бэрримор. В его фильмографии более 120 работ. Он снимался в таких проектах, как «Отверженные», «Граф Монте-Кристо», «Доктор кто», «Чисто английские убийства», «Как важно быть серьезным», «История вечной любви», «Дыши ради нас», «Герцогиня», «Темные начала».

В июне также стало известно о кончине актрисы Елены Панджариди. Она ушла из жизни 21 мая. По информации издания РИА Новости, причиной смерти стала онкология.

В кино актриса дебютировала в 2010 году и за последующие годы появилась более чем в 30 фильмах и сериалах. Наиболее широкую известность ей принесли роли в проектах «Реальные пацаны», «Склифосовский» и «Счастливы вместе». Среди последних ее проектов: «Ивановы-Ивановы», «Тысяча «нет» и одно «да», «Шпион» и другие.

Ранее была названа причина смерти Халка Хогана.