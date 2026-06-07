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Культура

Сын Децла выгоняет мать из дома

Вдова Децла Киселева сообщила, что сын требует продать ее квартиру
juzeppe_junior/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Вдова рэпера Децла (настоящее имя Кирилл Толмацкий), модель Юлия Киселева, сообщила, что сын Антоний пытается выгнать ее из дома. Ее слова передает «СтарХит».

Как отмечает издание, Киселева опубликовала в Stories видео, в котором ее сын ругается матом и требует продать ее квартиру. На данный момент ролика нет в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) модели.

«Не надо снимать, пожалуйста. Это тебе не поможет. Я пришел к тебе спокойно. Нам надо продать квартиру. Мне нужно отфоткать ее! Ты здесь не живешь, ты здесь прописана», — заявил Толмацкий-младший.

Киселева отметила, что эта квартира — ее дом. Ответ матери вызвал возмущение у сына.

В июне 20-летний Антоний Толмацкий в программе «Ты не поверишь!» признался, что испытывает финансовые трудности и во многом зависит от своей девушки, которая старше его на пять лет.

Толмацкий рассказал, что его музыкальная карьера пока не приносит достаточного дохода, и работа на «обычной» должности вызывает у него дискомфорт из-за его известности.

Сын Децла и его девушка живут у бабушки, при этом у него нет связи с матерью и дедушкой. Он учится на факультете журналистики МГУ, но часто пропускает занятия из-за репетиций. Кроме того, он посещает психотерапевта.

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