Сын Децла выгоняет мать из дома

Вдова рэпера Децла (настоящее имя Кирилл Толмацкий), модель Юлия Киселева, сообщила, что сын Антоний пытается выгнать ее из дома. Ее слова передает «СтарХит».

Как отмечает издание, Киселева опубликовала в Stories видео, в котором ее сын ругается матом и требует продать ее квартиру. На данный момент ролика нет в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) модели.

«Не надо снимать, пожалуйста. Это тебе не поможет. Я пришел к тебе спокойно. Нам надо продать квартиру. Мне нужно отфоткать ее! Ты здесь не живешь, ты здесь прописана», — заявил Толмацкий-младший.

Киселева отметила, что эта квартира — ее дом. Ответ матери вызвал возмущение у сына.

В июне 20-летний Антоний Толмацкий в программе «Ты не поверишь!» признался, что испытывает финансовые трудности и во многом зависит от своей девушки, которая старше его на пять лет.

Толмацкий рассказал, что его музыкальная карьера пока не приносит достаточного дохода, и работа на «обычной» должности вызывает у него дискомфорт из-за его известности.

Сын Децла и его девушка живут у бабушки, при этом у него нет связи с матерью и дедушкой. Он учится на факультете журналистики МГУ, но часто пропускает занятия из-за репетиций. Кроме того, он посещает психотерапевта.

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