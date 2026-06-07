Лазарев и Гагарина захотели сосватать детей

Певица Гагарина призналась, что не против сосватать дочь с сыном Лазарева

Певица Полина Гагарина в беседе с «Hello!» призналась, что не против сосватать свою младшую дочь Мию с сыном Сергея Лазарева Никитой.

Гагарина рассказала, что с радостью бы познакомила своих детей с дочерью и сыном Лазарева. Она назвала свою дочь видной невесткой. Лазарев отметил, что коллега уже начала «свататься».

«А что, приглядись! И приданое какое!» — отметила певица.

«Мы, знаешь ли, не меркантильные. Нам главное, чтобы искра была! Кроме шуток, давай прямо сейчас договоримся, что летом встретимся вне сцены с детьми», — ответил артист.

Гагарина и Лазарев живут неподалеку друг от друга. Артисты признались, что редко ходят друг к другу из-за гастролей и сложных графиков. Лазарев отметил, что последний раз посещал дом коллеги, когда тот еще строился. По словам певцов, они встречаются крайне редко вне сцены.

«Но планируем делать это чаще. Полина вот зазывает меня на какие-то вкуснейшие шашлыки», — поделился исполнитель.

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