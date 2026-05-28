«Моя любовь»: Полина Гагарина опубликовала фото с неизвестным мужчиной

Певица Полина Гагарина опубликовала в соцсети фотографию с неизвестным мужчиной.

На снимке она находится лицом к зрителям и обнимает его за шею. Темноволосый мужчина в черном классическом костюме стоит спиной к камере. Одну руку он держит в кармане брюк, а другой обнимает исполнительницу за талию. Его лица не видно.

Фотографию Гагарина прокомментировала словами: «Моя любовь». Некоторым подписчикам мужчина на фото показался похожим на певца Сергея Лазарева, и они предположили, что таким образом певица анонсирует их новую песню.

В середине мая Гагарина заинтриговала поклонников, выложив в соцсети еще одно фото «с возлюбленным». На снимке видно только руку мужчины, которую он положил на бедро артистки. Тогда она тоже подписала кадр словами: «Моя любовь», а также показала подаренный избранником букет цветов.

Гагарина дважды была замужем. В браке с актером Петром Кисловым в 2007 году она родила сына Андрея. В 2010 году супруги развелись. В 2014-м Гагарина вышла замуж за фотографа Дмитрия Исхакова, а в 2017-м родила от него дочь Мию. В декабре 2020 года их союз распался.

