Продюсер об отличии человека от ИИ: «Релевантен только опыт другого человека»

Продюсер и сценарист Андрей Золотарев на полях Петербургского международного экономического форума рассказал о ключевом, на его взгляд, отличии человека от искусственного интеллекта. Высказавшегося на полях Петербургского экономического форума продюсера цитирует News.ru.

По словам Золотарева, люди, которые опасаются искусственного интеллекта, ошибаются в таком отношении, ровно как и те, кто поддерживает полную автоматизацию процессов с помощью ИИ.

«Имеет смысл начать с того, что такое опыт человеческий, почему мы готовы слушать истории», — сказал он.

Продюсер отметил, что человек делится с другим историями, чтобы выжить. Золотарев подчеркнул, что релевантен в этом случае только опыт другого человека, который позвонил ему отдалить кончину.

«Это очень человеческий опыт, мы не можем воспринимать его от искусственного интеллекта», — заключил он.

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