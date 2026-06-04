Звезда «Универа» призвала ограничивать доступ детей к ИИ

Детям нужно ограничивать доступ к искусственному интеллекту, чтобы он не выполнял за них всю работу и не препятствовал развитию воображения. Этот удобный инструмент, но он мешает мышлению ребенка, заявила актриса, звезда «Универа» Анна Хилькевич в беседе с 360.ru.

Она призналась, что не так давно относилась к ИИ скептически – он даже временами ее пугал. Однако со временем актриса научилась использовать нейросети – по ее мнению, они должны выступать в роли «рук», которые выполняют конкретные задачи.

Что касается детей, то Хилькевич призналась, что старается минимизировать их доступ к гаджетам и использованию ИИ.

«Недавно дочь делала презентацию — в школе задали: сначала сама в PowerPoint все собирала, а потом я ей показала искусственный интеллект, который может делать эту презентацию, — рассказала актриса. — И она такая: «Мам, мам, это так просто, это так круто!» Она действительно сделала невероятно крутую презентацию с помощью этого ИИ, но затратила минимум личного ресурса».

В подобных ситуациях переложение всех функций на ИИ будет мешать ребенку развиваться, особенно если речь идет о творческих задачах, убеждена звезда. Она отметила, что ребенок должен учиться креативить, выдумывать и фантазировать сам, а уже позднее нейросети должны это воплощать в жизнь.

До этого исследователи выяснили, что почти каждый второй учащийся (45%) уже использует нейросети. По словам родителей, 28% детей используют их в большей степени ради развлечения, 10% — для учебы, а 7% регулярно обращаются к ИИ для решения различных задач — творчества, поиска и проверки информации и так далее. При этом треть опрошенных родителей (29%) считают, что детям вовсе не стоит знакомиться с технологиями ИИ, а еще 26% сказали, что их дети пока не знают, что такое нейросети, но родители планируют сами рассказать им об инструментах ИИ в ближайшее время.

Милла Йовович ранее разработала проект для улучшения памяти ИИ.