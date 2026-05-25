Фильмы Сарика Андреасяна покажут в Германии

Телеканал ТНТ совместно с Русским домом в Берлине организует серию показов семейных российских фильмов в Германии. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе канала.

Первый показ будет приурочен ко Дню русского языка 6 июня. Гости и жители Берлина смогут посмотреть «Сказку о царе Салтане» режиссера Сарика Андреасяна. В картине сыграли Павел Прилучный, Алексей Онежен, Лиза Моряк, Алиса Кот, Владимир Сычев, Ольга Тумайкина, Антон Богданов и Федор Лавров.

12 ноября в Германии состоится показ мюзикла Юрия Хмельницкого «Алисы в Стране чудес» с Анной Пересильд в главной роли. 24 ноября в Берлине представят картину Андреасяна «Простоквашино». В фильме Дядю Федора сыграл Роман Панков, его мать — Лиза Моряк, отца — Павел Прилучный, почтальона Печкина — Иван Охлобыстин. Кота Матроскина, пса Шарика и Галчонка, созданных с помощью компьютерной графики, озвучили Антон Табаков, Павел Деревянко и Дарья Блохина.

15 декабря ТНТ представит за рубежом фильм Миши Семичева и Романа Кима «Невероятные приключения Шурика».

«Для нас действительно важно, что наши проекты смогут увидеть зрители за пределами России. Мы много работали над тем, чтобы каждый из них был не музейным обращением к знакомым сюжетам, а живым современным кино с понятным и острым юмором, сильной музыкальной и визуальной частью, с героями, которых знают и любят разные поколения», — заявила директор ТНТ Тина Канделаки.

Ранее «Союзмультфильм» анонсировал лайв-экшн о Матроскине.