Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Культура

Фильмы Сарика Андреасяна покажут в Германии

В Германии пройдет показ фильмов «Простоквашино» и «Алиса в Стране чудес»
Союзмультфильм

Телеканал ТНТ совместно с Русским домом в Берлине организует серию показов семейных российских фильмов в Германии. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе канала.

Первый показ будет приурочен ко Дню русского языка 6 июня. Гости и жители Берлина смогут посмотреть «Сказку о царе Салтане» режиссера Сарика Андреасяна. В картине сыграли Павел Прилучный, Алексей Онежен, Лиза Моряк, Алиса Кот, Владимир Сычев, Ольга Тумайкина, Антон Богданов и Федор Лавров.

12 ноября в Германии состоится показ мюзикла Юрия Хмельницкого «Алисы в Стране чудес» с Анной Пересильд в главной роли. 24 ноября в Берлине представят картину Андреасяна «Простоквашино». В фильме Дядю Федора сыграл Роман Панков, его мать — Лиза Моряк, отца — Павел Прилучный, почтальона Печкина — Иван Охлобыстин. Кота Матроскина, пса Шарика и Галчонка, созданных с помощью компьютерной графики, озвучили Антон Табаков, Павел Деревянко и Дарья Блохина.

15 декабря ТНТ представит за рубежом фильм Миши Семичева и Романа Кима «Невероятные приключения Шурика».

«Для нас действительно важно, что наши проекты смогут увидеть зрители за пределами России. Мы много работали над тем, чтобы каждый из них был не музейным обращением к знакомым сюжетам, а живым современным кино с понятным и острым юмором, сильной музыкальной и визуальной частью, с героями, которых знают и любят разные поколения», — заявила директор ТНТ Тина Канделаки.

Ранее «Союзмультфильм» анонсировал лайв-экшн о Матроскине.

 
Теперь вы знаете
Мифы и факты о российских правителях, о которых не говорят на уроках истории
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!