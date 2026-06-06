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Культура

Блогера Хилми оставили в колонии

Волжский городской суд отказал блогеру Хилми в условно-досрочном освобождении
Телеграм-канал «Хилми»

Блогеру Хилми Форксу (настоящая фамилия — Олейник) отказали в условно-досрочном освобождении. Об этом сообщил Telegram-канал 112.

Ходатайство блогера рассмотрел Волжский городской суд. Его было решено оставить в колонии, поскольку суд посчитал, что цели исправления осужденного пока не достигнуты.

В конце 2023 года Форкса приговорили к трем годам колонии по п. «б» ч. 3 ст. 242 УК РФ («Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов в сети интернет»).

По версии стороны обвинения, в ноябре 2022 года Хилми Форкс изготавливал материалы порнографического содержания, которые позже размещал в свободном доступе в своих социальных сетях. Таким образом, с роликами мог ознакомиться неограниченный круг лиц, сочли в прокуратуре.

Блогер и тиктокер Хилми Форкс известен своим эпатажным и нарочито провокационным поведением. Он начал свою блогерскую деятельность в 2014 году.

Ранее Хилми жаловался на сокамерников.

 
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