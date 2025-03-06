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Блогер Хилми пожаловался на сокамерников: «По ночам я плачу»

Блогер Хилми Форкс пожаловался, что сокамерники обращаются к нему в женском роде
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Телеграм-канал ХИЛМИ

Блогер Хилми Форкс пожаловался на сокамерников в письме, опубликованном в его Telegram-канале.

Обращение Форкса к фанатам было написано ручкой на листе, часть из которого замазана белым корректором. В письме блогер раскрыл, что сейчас находится в лагере-колонии в Волгограде.

«И сказать вам честно — это пипец. Это, наверное, было ожидаемо, что в лагере меня знают все, от этого мне становится плохо. Некоторые обращаются ко мне, как к девочке, хотя я далеко не она. По ночам я много плачу, если собрать все мои слезы, то получится пятый океан», — написал блогер.

27 декабря Форкса (настоящая фамилия — Олейник) приговорили к трем годам колонии по п. «б» ч. 3 ст. 242 УК РФ («Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов в сети интернет»).

По версии стороны обвинения, в ноябре 2022 года Хилми Форкс изготавливал материалы порнографического содержания, которые позже размещал в свободном доступе в своих социальных сетях. Таким образом, с роликами мог ознакомиться неограниченный круг лиц, сочли в прокуратуре.

Блогер и тиктокер Хилми Форкс известен своим эпатажным и нарочито провокационным поведением. Он начал свою блогерскую деятельность в 2014 году.

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