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Культура

Бывшая жена Бена Аффлека о разводе: «Произошли потрясения»

Актриса Гарнер призналась, что почти не снималась из-за развода с Аффлеком
imago stock&people/Global Look Press

Американская актриса Дженнифер Гарнер высказалась о том, как развод с актером Беном Аффлеком повлиял на ее карьеру. О личной жизни 54-летняя артистка поговорила с изданием InStyle.

«Когда дети были маленькими, я работала так мало, а потом в нашей семье произошли такие потрясения, что я долгое время практически не снималась», — рассказала она.

Людей, которые также не справляются с балансом семьи и работы, она призвала относиться к себе добрее и принять собственное несовершенство.

«Нет такого понятия, как баланс. Нет такого понятия, как «делать все правильно». И когда происходит что-то важное, вы должны быть в порядке, чтобы ваш ребенок чувствовал это», — говорит она

Аффлек и Гарнер познакомились на съемках фильма «Перл-Харбор» в 2001 году, но романтические отношения завязались только в 2004 году на съемках в фильме «Сорвиголова». Они поженились в 2005 году и расстались в 2015-м.

Недавно Дженнифер Гарнер вспомнила, как откусила кусок уха каскадеру Салу Бейкеру на съемках фильма «Королевство» в 2007 году.

Ранее Дженнифер Лопес сделала неприятное замечание о браке с Аффлеком.

 
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