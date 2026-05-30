Дженнифер Лопес сделала неприятное замечание о браке с Аффлеком

Певица Лопес намекнула, что делала все неправильно в отношениях с мужчинами

Экс-супруга Бена Аффлека Дженнифер Лопес сделала неприятное замечание о своем браке. О жизни после развода она поговорила на шоу Джимми Киммела.

Ведущий спросил, одинока ли актриса и певица сейчас, на что получил утвердительный ответ.

«Я должна была сделать это раньше. Я все делал неправильно! Я все делала неправильно, поверьте», — сказала она, намекая на свои отношения с мужчинами.

Киммел также поинтересовался, не хочет ли она принять участие в новом сезоне американской версии шоу «Холостяк» и найти себе пару.

«Вы с ума сошли? Я не хочу испортить то, что я чувствую сейчас. Быть самой по себе — это фантастика», — заверила Лопес.

При этом артистка допустила, что еще может встретить нового возлюбленного.

Певица была замужем четыре раза. В 1997-1998 годах она состояла в браке с официантом Охани Ноа, а с 2001 по 2002 год — с танцором Крисом Джаддом. Третьим мужем Дженнифер Лопес стал певец Марк Энтони: они поженились в 2004 году, в 2008-м у них родились близняшки Макс и Эмми, а в 2011-м они развелись.

16 июля 2022 года Дженнифер Лопес и актер Бен Аффлек поженились спустя 20 лет после первой помолвки. 20 августа 2024 года стало известно, что влюбленные развелись. Актриса подала документы в Верховный суд Лос-Анджелеса без адвоката и указала дату расставания с мужем — 26 апреля.

Ранее сообщалось, что Бен Аффлек подарил Дженнифер Лопес дом за $60 млн после развода.