Сергей Жуков о конфликте с «Иванушками International»: «Навсегда запомнил»

Лидер группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков рассказал о конфликте с группой «Иванушки International». Воспоминаниями он поделился у себя в социальных сетях.

По словам Жукова, будущий хит «Алешка» предложили совместно исполнить «Иванушкам», однако продюсеры последних отказали.

«На том конце сначала молчание, а потом фраза, которую я запомнил навсегда: «Со всяким говном они не поют» — и короткие гудки. Для тех, кто в тот момент уже собирал залы, это, конечно, было таким хорошим ударом под дых», — рассказал он.

Накануне фронтмен Сергей Жуков столкнулся с ограничениями из-за задолженности в полмиллиона рублей перед ФНС. Общая сумма долга Жукова составляет 524 469,25 рубля. Артисту временно запретили выезжать за пределы России.

Ранее жена Сергея Жукова рассказала о подарке певцу к 50-летию.