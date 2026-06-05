В Британии нашли ранее неизвестный труд Толкина

В архивах Оксфордского университета был найден ранее неизвестный перевод средневекового религиозного текста начала XIII века, выполненный британским писателем и ученым Джоном Толкином, известным как автор фэнтези-эпопеи «Властелин колец». Об этом сообщает газета Telegraph.

Согласно информации издания, данный перевод, который представляет собой прозаическую проповедь под названием «Хранитель души» (Sawles Warde) на раннем среднеанглийском языке, долгое время оставался незамеченным в фондах Бодлианской библиотеки. Его текст будет опубликован впервые.

Машинописный экземпляр проповеди включает 10 страниц, на которых Толкин оставил свои пометки и комментарии. Исследователи полагают, что работа была завершена в период с 1955 по 1956 год. Ожидается, что труд будет издан университетом 8 июня.

Находку сделал доцент Университета Страны Басков Андони Коссио, который также является приглашенным научным сотрудником Оксфорда. В интервью Telegraph он отметил, что этот перевод поможет глубже понять подход Толкина к интерпретации раннего среднеанглийского диалекта, который он называл «языком АВ» и активно исследовал.

Ранее Питер Джексон анонсировал съемки нового фильма по «Властелину колец».