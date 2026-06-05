Внучка экс‑президента Узбекистана разорила жениха: «Оплачивал все»

Блогерша Мариам Тилляева призналась, что ее жених разорился на отношениях с ней

27‑летняя Мариам Тилляева — внучка первого президента Узбекистана — рассказала на реалити‑шоу «Ставка на любовь», что пришла на проект ради денежного приза. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе телеканала «Пятница!».

В ходе съемок Тилляева призналась, что состояние ее возлюбленного, 25‑летнего бизнесмена Арно заметно ухудшилось из‑за крупных трат в начале отношений.

«Его бывшая девушка была моей знакомой, она сказала, что Арно — альфонс. Первые 6 месяцев отношений он оплачивал все, даже зарплаты моей команде. Он потратил все свои сбережения, а потом спросил: ну что, я тебе доказал?» — поделилась девушка.

Ведущий проекта Влад Топалов в ответ пошутил: «Доказал. Мариам, теперь платишь ты».

«Ставка на любовь» — это экстремальное реалити-шоу, где звездные пары испытывают свои отношения на прочность. Они проходят сложные испытания и делают ставки на успех друг друга. Ведущие проекта — Регина Тодоренко и Влад Топалов. Премьера четвертого выпуска состоится 5 июня на канале «Пятница!».

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