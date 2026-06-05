Ричард Гир о Трампе: «Сумасшедший человек на посту президента»

Актер Ричард Гир выступил на мероприятии в Берлине, посвященном вопросам миграции, где резко раскритиковал политику нынешнего президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает Daily Mail.

«Вам когда‑нибудь приходило в голову, что Америка может опуститься до такого уровня? Вы когда‑нибудь могли представить, что такой сумасшедший человек станет президентом Соединенных Штатов и будет работать над их уничтожением?» — заявил актер.

Гир подчеркнул, что ему стыдно за риторику американских политиков в отношении мигрантов: по его словам, сейчас власти называют их «пришельцами», а раньше использовали еще более унизительный термин — «паразиты».

На этой же неделе, как отмечает Daily Mail, Гир выступил на форуме в Осло, где назвал Трампа «маньяком», а текущий период — самым темным в истории страны. При этом актер признал и свою долю ответственности за сложившуюся ситуацию.

«Я не сделал достаточно, чтобы убедительно доказать людям, что избирать этого человека президентом США — безумие. В первый же день он разрушил почти все хорошее, что было в правительстве и народе США», — подчеркнул Гир.

В конце 2024 года 76‑летний актер и его 43‑летняя жена Алехандра Сильва переехали в Испанию после победы Трампа на выборах. Семья обосновалась в Мадриде, предварительно продав свое ранчо в Коннектикуте. Спустя примерно год, в конце 2025‑го, Гиры вернулись в США.

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