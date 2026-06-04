Звезда «Матрицы» снимется в сериале о Гарри Поттере

Французский актер Ламбер Вильсон сыграет роль алхимика Николаса Фламеля в сериала «Гарри Поттер». Об этом сообщил телеканал TF1.

Вильсон сыграл Меровингена в фильме «Матрица: Перезагрузка» (The Matrix Reloaded, 2003). Он воплотит на экране образ французского волшебника, создавшего Философский камень.

С 2001 по 2011 год вышли восемь полнометражных фильмов по книгам Джоан Роулинг о волшебнике Гарри Поттере. После этого также были сняты три фильма из серии «Фантастические твари», их события предшествуют основной саге.

Первый сезон сериала «Гарри Поттер и философский камень» начнется с того, что в свой 11-й день рождения Гарри (Доминик Маклафлин) получит письмо о зачислении в Школу чародейства и волшебства Хогвартс. Лучшего друга Гарри, Рональда Уизли, сыграет Аластер Стаут. Арабелла Стэнтон присоединится к классическому трио, воплотив образ Гермионы Грейнджер. Премьера запланирована на Рождество 2026 года.

До этого создатели сериала заявляли, что каждый сезон будет посвящен одной из семи книг серии о Гарри Поттере.

Ранее исполнительница Джинни Уизли внезапно ушла из сериала по Гарри Поттеру.