Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ПМЭФ-2026Война США и Израиля против Ирана
Культура

Звезда «Матрицы» снимется в сериале о Гарри Поттере

Актер Ламбер Вильсон сыграет роль алхимика Фламеля в сериале «Гарри Поттер»
Warner Bros.

Французский актер Ламбер Вильсон сыграет роль алхимика Николаса Фламеля в сериала «Гарри Поттер». Об этом сообщил телеканал TF1.

Вильсон сыграл Меровингена в фильме «Матрица: Перезагрузка» (The Matrix Reloaded, 2003). Он воплотит на экране образ французского волшебника, создавшего Философский камень.

С 2001 по 2011 год вышли восемь полнометражных фильмов по книгам Джоан Роулинг о волшебнике Гарри Поттере. После этого также были сняты три фильма из серии «Фантастические твари», их события предшествуют основной саге.

Первый сезон сериала «Гарри Поттер и философский камень» начнется с того, что в свой 11-й день рождения Гарри (Доминик Маклафлин) получит письмо о зачислении в Школу чародейства и волшебства Хогвартс. Лучшего друга Гарри, Рональда Уизли, сыграет Аластер Стаут. Арабелла Стэнтон присоединится к классическому трио, воплотив образ Гермионы Грейнджер. Премьера запланирована на Рождество 2026 года.

До этого создатели сериала заявляли, что каждый сезон будет посвящен одной из семи книг серии о Гарри Поттере.

Ранее исполнительница Джинни Уизли внезапно ушла из сериала по Гарри Поттеру.

 
Теперь вы знаете
Налоговый сюрприз для российских арендодателей. Когда легальная сдача квартиры лишает льгот при продаже
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!