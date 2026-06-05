Российский режиссер снял клип для Muse

Российский режиссер Ладо Кватания снял клип для британской рок-группы Muse к песне «Nightshift Superstar». Ролик опубликовали на YouTube-канале группы 5 июня.

Кватания стал режиссером и сценаристом клипа на новый сингл коллектива под названием «Nightshift Superstar». Песня войдет в десятый студийный альбом Muse под названием «The Wow! Signal», выход которого запланирован на 26 июня.

Ладо Кватания родился в Москве, снимал клипы для Карди Би, Оксимирона (признан в РФ иностранным агентом), Монеточки (признана в РФ иностранным агентом), Манижи, Noize MC (признан в РФ иностранным агентом) и других артистов.

В 2022 году режиссер выпустил дебютный полнометражный фильм. На фоне начала спецоперации России на Украине режиссер был вынужден отменить все премьерные мероприятия, связанные с его дебютом.

Группа Muse появилась в 1994 году. Среди самых известных треков коллектива — «Supermassive Black Hole», «Starlight» и «Uprising».

Ранее сообщалось, что «Сумерки» вернутся в российские кинотеатры.