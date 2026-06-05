Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ПМЭФ-2026Война США и Израиля против Ирана
Культура

Российский режиссер снял клип для Muse

Режиссер Кватания снял клип «Nightshift Superstar» для группы Muse
Muse/YouTube

Российский режиссер Ладо Кватания снял клип для британской рок-группы Muse к песне «Nightshift Superstar». Ролик опубликовали на YouTube-канале группы 5 июня.

Кватания стал режиссером и сценаристом клипа на новый сингл коллектива под названием «Nightshift Superstar». Песня войдет в десятый студийный альбом Muse под названием «The Wow! Signal», выход которого запланирован на 26 июня.

Ладо Кватания родился в Москве, снимал клипы для Карди Би, Оксимирона (признан в РФ иностранным агентом), Монеточки (признана в РФ иностранным агентом), Манижи, Noize MC (признан в РФ иностранным агентом) и других артистов.

В 2022 году режиссер выпустил дебютный полнометражный фильм. На фоне начала спецоперации России на Украине режиссер был вынужден отменить все премьерные мероприятия, связанные с его дебютом.

Группа Muse появилась в 1994 году. Среди самых известных треков коллектива — «Supermassive Black Hole», «Starlight» и «Uprising».

Ранее сообщалось, что «Сумерки» вернутся в российские кинотеатры.

 
Теперь вы знаете
Тарелка с надписью Russia в кукурузном поле. Что скрывается в рассекреченных архивах ФБР и Пентагона про НЛО
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!