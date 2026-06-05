«Бедняжка Анна»: Иглесиас попал в скандал из-за страстного поцелуя с фанаткой

Испанский певец Энрике Иглесиас опубликовал в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) архивное видео c поцелуем поклонницы, чем вызвал негативную реакцию подписчиков.

Ролик был снят еще в 2022 году. На кадрах видно, как девушка внезапно выбежала на сцену и бросилась в объятия певца. Иглесиас не стал отстраняться — в том числе в момент, когда фанатка поцеловала его в губы.

Основная волна критики по отношению Иглесиасу поступила от сторонников Анны Курниковой, гражданской супруги певца и бывшей звезды тенниса.

«Интересно, каково сейчас смотреть это Анне?»; «Зачем он это выложил?»; «Бедняжка Анна. Столько лет терпеть...» — написали интернет-пользователи в комментариях.

На публикацию также отреагировала экс‑солистка группы «Тутси» Маша Вебер. Она предположила: «Мне кажется, он хотел хайпануть».

Курникова и Иглесиас вместе с 2001 года, они познакомились во время съемок клипа артиста на песню «Escape», однако официально свои отношения не регистрировали более 20 лет.

В апреле 2026 года сообщалось, что Энрике Иглесиасу запретят целовать поклонниц во время концерта в Казахстане. Об этом заявил вице-министр культуры и информации старны Канат Искаков.

Ранее стало известно, что Анна Покров и Артур Бабич сыграли свадьбу за 10 млн рублей.