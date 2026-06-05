Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ПМЭФ-2026Война США и Израиля против Ирана
Культура

«Бедняжка Анна»: Иглесиас попал в скандал из-за страстного поцелуя с фанаткой

Певца Энрике Иглесиаса раскритиковали за страстный поцелуй с фанаткой

Испанский певец Энрике Иглесиас опубликовал в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) архивное видео c поцелуем поклонницы, чем вызвал негативную реакцию подписчиков.

Ролик был снят еще в 2022 году. На кадрах видно, как девушка внезапно выбежала на сцену и бросилась в объятия певца. Иглесиас не стал отстраняться — в том числе в момент, когда фанатка поцеловала его в губы.

Основная волна критики по отношению Иглесиасу поступила от сторонников Анны Курниковой, гражданской супруги певца и бывшей звезды тенниса.

«Интересно, каково сейчас смотреть это Анне?»; «Зачем он это выложил?»; «Бедняжка Анна. Столько лет терпеть...» — написали интернет-пользователи в комментариях.

На публикацию также отреагировала экс‑солистка группы «Тутси» Маша Вебер. Она предположила: «Мне кажется, он хотел хайпануть».

Курникова и Иглесиас вместе с 2001 года, они познакомились во время съемок клипа артиста на песню «Escape», однако официально свои отношения не регистрировали более 20 лет.

В апреле 2026 года сообщалось, что Энрике Иглесиасу запретят целовать поклонниц во время концерта в Казахстане. Об этом заявил вице-министр культуры и информации старны Канат Искаков.

Ранее стало известно, что Анна Покров и Артур Бабич сыграли свадьбу за 10 млн рублей.

 
Теперь вы знаете
Тарелка с надписью Russia в кукурузном поле. Что скрывается в рассекреченных архивах ФБР и Пентагона про НЛО
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!