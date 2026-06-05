Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ПМЭФ-2026Война США и Израиля против Ирана
Культура

Кейт Уинслет устроила сюрприз слепой 14‑летней поклоннице, проехавшей 140 миль ради фильма

Актриса Кейт Уинслет позвонила слепой девочке, проехавшей 140 миль ради фильма
BBC

Актриса Кейт Уинслет связалась с 14‑летней Эрин — слепой с рождения поклонницей кино — после того, как узнала, что та проехала 140 миль туда и обратно, чтобы посмотреть фильм «Вверх по волшебному дереву». Об этом сообщает «Би-би-си».

Юная жительница ирландской деревни Брукборо решилась на трехчасовую поездку ради сеанса с аудиоописанием (AD). Девочка призналась, что ходит в кино нечасто, поскольку в ближайших кинотеатрах нет специальных наушников. Однако она очень хотела увидеть экранизацию серии книг Энид Блайтон, так как «обожает» произведения писательницы.

«Би-би-си» отмечает, что Уинслет была потрясена историей Эрин и вместе с продюсером фильма организовала видеозвонок с юной поклонницей. Во время беседы 14-летняя ирландка едва не потеряла дар речи.

«Я сразу узнала голос Кейт, но это был такой шок!» — поделилась Эрин.

Уинслет призналась, что «в восторге» от разговора с Эрин и «абсолютно потрясена» расстоянием, которое той пришлось преодолеть. Продюсер Пиппа Харрис, в свою очередь, извинилась перед девочкой от лица всей киноиндустрии.

«Возможно, это окажет дополнительное давление на кинотеатры, и ни одному другому ребенку не придется ехать так далеко, как вам, чтобы посмотреть фильм. Это действительно ужасно», — сказала она.

Как утверждает «Би-би-си», после звонка Эрин расплакалась от счастья. Она понадеялась, что поддержка Уинслет привлечет внимание к проблеме доступности кино для незрячих зрителей.

Ранее стало известно, что мультфильм «Ледниковый период: Точка кипения» выйдет в феврале 2027 года.

 
Теперь вы знаете
Тарелка с надписью Russia в кукурузном поле. Что скрывается в рассекреченных архивах ФБР и Пентагона про НЛО
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!