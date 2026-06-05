Кейт Уинслет устроила сюрприз слепой 14‑летней поклоннице, проехавшей 140 миль ради фильма

Актриса Кейт Уинслет связалась с 14‑летней Эрин — слепой с рождения поклонницей кино — после того, как узнала, что та проехала 140 миль туда и обратно, чтобы посмотреть фильм «Вверх по волшебному дереву». Об этом сообщает «Би-би-си».

Юная жительница ирландской деревни Брукборо решилась на трехчасовую поездку ради сеанса с аудиоописанием (AD). Девочка призналась, что ходит в кино нечасто, поскольку в ближайших кинотеатрах нет специальных наушников. Однако она очень хотела увидеть экранизацию серии книг Энид Блайтон, так как «обожает» произведения писательницы.

«Би-би-си» отмечает, что Уинслет была потрясена историей Эрин и вместе с продюсером фильма организовала видеозвонок с юной поклонницей. Во время беседы 14-летняя ирландка едва не потеряла дар речи.

«Я сразу узнала голос Кейт, но это был такой шок!» — поделилась Эрин.

Уинслет призналась, что «в восторге» от разговора с Эрин и «абсолютно потрясена» расстоянием, которое той пришлось преодолеть. Продюсер Пиппа Харрис, в свою очередь, извинилась перед девочкой от лица всей киноиндустрии.

«Возможно, это окажет дополнительное давление на кинотеатры, и ни одному другому ребенку не придется ехать так далеко, как вам, чтобы посмотреть фильм. Это действительно ужасно», — сказала она.

Как утверждает «Би-би-си», после звонка Эрин расплакалась от счастья. Она понадеялась, что поддержка Уинслет привлечет внимание к проблеме доступности кино для незрячих зрителей.

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