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Культура

Пчела во рту и слоумо: «Ледниковый период 6» показал первый тизер

Мультфильм «Ледниковый период: Точка кипения» выйдет в феврале 2027 года

Студия Disney представила первый тизер мультфильма «Ледниковый период: Точка кипения». Видео опубликовано на платформе YouTube.

Мультфильм «Ледниковый период: Точка кипения» выйдет в мировой прокат 5 февраля 2027 года.

В коротком ролике персонажи анимационной картины улетают от огромных клубов в пара, на лету в слоумо сталкиваясь с различными предметами, получая в рот пчелу и опаляя шерсть.

Первая часть «Ледникового периода» вышла в 2002 году. Мультфильм стал дебютной работой студии Blue Sky Studios. Картину срежиссировали Крис Уэдж и Карлус Салданья.

«Ледниковый период» рассказывал о шерстистом мамонте Мэнни, гигантском ленивце Сиде и саблезубом тигре Диего, которые натыкаются на человеческого ребенка и вместе пытаются вернуть его в его племя. В главных ролях: Рэй Романо, Джон Легуизамо и Денис Лири.

О выходе шестой части анимационной франшизы стало известно в 2025 году.

Ранее «Шреку 5» отказали в премьере в 2026 году.

 
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