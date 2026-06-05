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Культура

Директор Глызина назвал «желтой прессой» слухи о тромбозе артиста и запрете на танцы

Директор Глызина Глотов: у певца прекрасное состояние на фоне слухов о тромбозе
Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Директор Алексея Глызина Максим Глотов опроверг в беседе с «Газетой.Ru» слухи о проблемах со здоровьем у певца. По его словам, артист прекрасно чувствует себя перед концертом, который состоится 9 июня.

Глотов отметил, что информация о тромбозе у исполнителя является выдумкой журналистов.

«Желтая пресса. Все прекрасно. Слава Богу!» — заявил представитель Глызина.

По данным Mash, месяц назад 72-летний артист обратился к врачам из-за резкой боли в ноге. Его госпитализировали и выявили перекрытие кровотока в подкожных и глубоких венах. Источник сообщал, что из-за этого Глызину даже запретили танцевать на сцене, однако сам он никаких комментариев по этому поводу не давал. Ближайшее выступление вокалиста состоится 9 июня.

В марте этого года Российское авторское общество также подало иск к певцу на полмиллиона рублей. Однако в разговоре с «Газетой.Ru» директор Глызина отмечал, что ничего не знает о претензиях. Дело касалось песен «Ты не ангел» и «Поздний вечер». До этого в декабре 2025 РАО требовало с него 170 тысяч рублей.

Ранее Алексей Глызин признался, что спас самолет от пьяной дебоширки.

 
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